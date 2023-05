ZO haal je het meeste uit je twenties

Je twintiger jaren zijn een belangrijke fase waarin je de basis legt voor je professionele toekomst. Het is de periode waarin je begint met het opbouwen van je carrière. In werkelijkheid is deze leerperiode sneller voorbij dan je denkt. Hoe kun je je waardevolle tijd gebruiken om je basisvaardigheden te verwerven en een pad te creëren voor de rest van je carrière? Wij zochten het uit.

1. Wees niet bang om fouten te maken

«Ik heb een onvergeeflijke fout gemaakt en ik wil ermee stoppen». «Ik denk niet dat deze job iets voor mij is». Aan het begin van je carrière zijn zulke gedachten heel normaal, klinkt het bij staffing specialist Walters People. Je ervaring als werknemer en je blik op de wereld zijn echter nog beperkt. Nieuwe dingen uitproberen is onvermijdelijk verbonden met fouten maken. Beschouw je fouten als kansen om te leren, eerder dan als mislukkingen. Wees niet bang om in het onbekende te springen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Als er iets misloopt, neem dan de tijd om na te denken over je fouten en gebruik ze om je vaardigheden te verbeteren. Ze geven je waardevolle ervaring waarop je kan voortbouwen naar toekomstig succes.

2. Zoek een mentor

Een mentor is een ervaren en betrouwbare raadgever die je kunt respecteren. Denk aan iemand die je inspireert. Dit kan een collega zijn, maar net zo goed iemand buiten jouw organisatie. Onderzoek wat deze persoon doet en hoe hij of zij denkt, en vraag regelmatig advies. Je hoeft het gedrag van je mentor niet te letterlijk te kopiëren, maar stel je houding en mindset bij. Daarmee zul je snel positieve resultaten boeken.

3. Stap uit je comfort zone

Hoeveel eerste keren heb je meegemaakt sinds je carrière begon? Misschien herinner je je het eerste jaar op de arbeidsmarkt als een hectische periode vol nieuwe dingen elke dag. Naarmate de jaren en de ervaring toenemen, is het een realiteit dat sommige delen van je leven in routine vervallen. Als je het gevoel hebt dat elke dag hetzelfde is, wordt het misschien tijd om een stap buiten je comfortzone te zetten. Niets doet je sneller groeien dan nieuwe ervaringen. Beperk je niet alleen tot werkgerelateerde uitdagingen, maar zoek ook nieuwe avonturen in je persoonlijke leven. Het zal je blik op de wereld helpen verruimen en nieuwe mogelijkheden scheppen.

4. Ga voor ervaringen, niet voor geld

Natuurlijk is het positief om goed te verdienen en te kunnen sparen voor de toekomst. Je twintiger jaren zijn echter een periode in je leven waarin je moet investeren in je zelfontwikkeling. Op kleine schaal, bedenk bijvoorbeeld welke kansen je mist door een bepaald boek niet te kopen om geld te besparen. Misschien ontzeg je jezelf bepaalde vaardigheden of kennis die verderop in je carrière van pas zouden komen. Heb je zin om op vrijdagavond de afterwork drinks over te slaan? Doe toch die extra inspanning, wie weet maak je wel de juiste connecties voor latere carrièrekansen. Laat grotere beslissingen ook niet te veel door geld dicteren. Wees er zeker van voordat je overstapt naar een job met een beter salaris of deze job je groeimogelijkheden op lange termijn niet zal beperken.

Profiteer in je twintiger jaren van je intellectuele nieuwsgierigheid zonder je verlangen om meer te weten te onderdrukken, en stel zo je toekomstige rijkdom veilig.

5. Investeer in relaties

Als jongvolwassene is het nodig om na te denken over het belang van relaties. Neem bijvoorbeeld de tijd om met je vrienden en familie te praten over je werk, en vraag ook naar dat van hen. Misschien raak je geïnspireerd door hun ervaringen, problemen en dromen. Zij zijn de personen die het dichtst bij jou staan, dus zij zijn in de beste positie om te luisteren en goed advies te geven. Het opbouwen van diverse relaties zal je helpen een visie te ontwikkelen op wat voor soort carrière je zou willen hebben, en wat voor soort leven je zou willen leiden.

Naast je persoonlijke relaties is het ook belangrijk om een professioneel netwerk op te bouwen. Connecties zijn de sleutel in je carrièrepad. Op goede voet staan met veel verschillende mensen vergroot de kans op nieuwe kansen en geeft je veel mogelijkheden om aanbevelingen en referenties te vragen.

In je twintiger jaren moet je investeren in jezelf. Stel je carrièreplan en levensdoelen voorop, en maak gebruik van de vele mogelijkheden om te leren zonder bang te zijn om fouten te maken.