Vier voordelen van een job als ambtenaar

1 Van mobiliteitsspecialisten, communicatiewerkers en logistiek talent tot economen; voor elk profiel is er wel een plaats bij de federale overheid.

2 Cijfers van de afgelopen jaren tonen een stijging in het aantal vrouwen in managementposities. Een tendens die zich zelfs het duidelijkst aftekent bij het topkader. Bovendien wordt erover gewaakt dat ook voldoende vrouwen deelnemen aan interne opleidingen voor beloftevolle ambtenaren, zodat ook zij worden klaargestoomd voor leidinggevende functies.

3 Zonder problemen kunnen switchen van werk naar privé eenmaal je werkdag erop zit, bij de overheid is deconnectie een recht. Zo mag je leidinggevende je enkel in uitzonderlijke gevallen nog contacteren na de werkuren. Tegelijk heb je heel wat mogelijkheden om zelf je werkdag vorm te geven dankzij onder meer flexibele werkuren en de mogelijkheid tot thuiswerk.

4 Je hele carrière doorbrengen op dezelfde dienst, in dezelfde functie; sommigen geeft het de nodige houvast, terwijl anderen liever een gevarieerde loopbaan nastreven. Bij de federale overheid kan je je op verschillende manieren ontwikkelen. Verticale ontwikkeling leunt het sterkst aan bij de meer klassieke benadering van wat ‘promotie maken’ betekent. Zo kan je starten in een team waarin je geleidelijk meer verantwoordelijkheden krijgt om vervolgens zelf leidinggevende te worden. Je klimt verticaal hogerop binnen de structuur van je organisatie. Wie zich horizontaal ontwikkelt, gaat op zoek naar verbreding, verdieping. Je scherpt kennis en vaardigheden aan die je toelaten om te specialiseren in een specifiek domein. Met die expertise kan je vervolgens ook in andere overheidsorganisaties terecht. Solliciteren

Het uitgebreide jobaanbod van de federale overheid heeft beslist wat in petto voor jou. Maar hoe solliciteer je nu voor een job bij de federale overheid?

Surf eerst naar het joboverzicht op werkenvoor.be en ontdek het ruime aanbod aan jobs. Maak gebruik van de filters om de vacatures te selecteren die het beste bij jouw opleiding of voorkeur passen.

Een job gezien die je interesseert? Of je nu voor een statutaire job (met vaste benoeming) solliciteert, of een contractuele job (van bepaalde of onbepaalde duur), bij de federale overheid werken ze met vaste procedures. Op die manier willen ze objectieve, inclusieve en kwaliteitsvolle screenings garanderen. Beschik je over het juiste diploma en de gewenste ervaring voor de job, dan kan je je kandidaat stellen voor de vacature.

Eenmaal toegelaten tot de selectieprocedure, word je getest op een aantal functiespecifieke competenties. De jobomschrijving geeft duidelijk aan om welke tests het gaat en hoe ze worden georganiseerd. Wanneer er veel kandidaten in de running zijn, dan gebeurt een eerste kandidatenselectie op basis van een computertest. Als je daarvoor slaagt ga je door naar een volgende test. Eenmaal de computertest achter de rug is, word je uitgenodigd voor een interview.

Komt je naam na de screening naar voren als één van de best gerangschikte kandidaten, dan verschijnt die (gedurende 1 of 2 jaar) op de laureatenlijst. Het loont zeker de moeite om mee te doen. Zelfs al grijp je net naast de job, kan je nog steeds terechtkomen in de wervingsreserve. Dit betekent dat andere overheidsdiensten je kunnen contacteren voor een gelijkaardige job.