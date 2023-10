Waarom het cv van een vogelliefhebber, fervente breier of sportclubvoorzitter beter scoort

Extra-curriculaire activiteiten zijn in feite alle activiteiten die je doet naast je studies of werk, en kunnen dus interessant zijn om op je cv te vermelden. Hobby’s horen hierbij, maar je rol bij een club of vereniging en vrijwilligerswerk zijn nog mooie voorbeelden van nevenactiviteiten die de moeite zijn om op te nemen, zodat potentiële werkgevers je beter leren kennen. Maar hoe zet je die best op je cv? Staffing specialist Walters People geeft een aantal tips.

Vooral wanneer je pas op de arbeidsmarkt komt, is het belangrijk om een aantal extra-curriculaire activiteiten op je cv te zetten, ook al hebben ze inhoudelijk niet direct een raakvlak met de job waarvoor je solliciteert. Je onderscheidt jezelf ermee van andere starters. Het is een manier om aan te tonen dat je al bepaalde vaardigheden bezit, ook al heb je nog geen concrete werkervaring in een echte job. Daarnaast is het tevens een manier om te benadrukken waar je interesses liggen. Denk bijvoorbeeld aan een eventueel voorzitterschap, het mee organiseren van activiteiten voor je studentenvereniging of sportclub, vrijwilligerswerk bij een goed doel of je lidmaatschap van een band. Extra-curriculaire activiteiten vertellen iets over je persoonlijke interesses. Projecten of workshops die deel uitmaken van je opleiding vermeld je dus best ergens anders.

Als ervaren professional

Ook wanneer je al een tijdje professioneel aan de slag bent, kunnen bepaalde nevenactiviteiten een toegevoegde waarde zijn op je cv. Werkgevers zien immers graag waar iemand naast zijn werk nog meer mee bezig is, of is geweest. Het is een manier om aan te tonen dat je bijvoorbeeld maatschappelijk betrokken bent, of over kennis en competenties buiten je eigen vakgebied beschikt.

Maak een verstandige selectie van wat je vermeldt

Ben je een bezige bij? Dan hoef je uiteraard niet alles te vermelden. Het aantal nevenactiviteiten is vooral afhankelijk van je werkervaring. Ben je pas afgestudeerd, of nog maar net aan de slag? Dan mogen je extra-curriculaire activiteiten gerust wat meer aandacht krijgen dan wanneer je al een aantal jaren werkervaring op zak hebt. Heb je veel te vertellen, dan zal je toch een selectie moeten maken. Hou hierbij rekening met de functie waarvoor je solliciteert: zijn er bepaalde raakvlakken met die job? Bedenk ook hoe je jezelf wil profileren: wat zegt een bepaalde nevenactiviteit over jou, en welk beeld wil je van jezelf schetsen?

Heb je twijfels of een bepaalde extra-curriculaire activiteit wel in je voordeel werkt, benoem die dan ook niet. Denk ook even na over hoe lang de nevenactiviteit geleden is en of die nog steeds relevant is voor het niveau dat je inmiddels hebt bereikt. Bestuursfuncties hebben een houdbaarheidsdatum van een jaar of tien. Ook het organisatiecomité van je studentenvereniging mag na een aantal jaren werkervaring wel van je cv af.

Je huidige nevenactiviteiten

Ook in het noemen van huidige extra-curriculaire activiteiten hoef je niet uitputtend te zijn. Vermijd de indruk dat ze zoveel tijd en energie vergen dat je je niet meer volledig voor je potentiële nieuwe werkgever kan inzetten.

De beste plaats op je cv

Extra-curriculaire activiteiten vermeld je best net onder je werkervaring en opleidingen. Je zet ze, net als je andere ervaringen, in omgekeerd chronologische volgorde en geeft ze een start- en een einddatum (of tot 'heden'). Omschrijf kort je rol of de activiteit die je hebt gedaan, en dus niet enkel de vereniging of de club. Mocht de nevenactiviteit inhoudelijk relevant zijn voor de functie waarvoor je solliciteert (bv: je was promotiemedewerker bij je vereniging en solliciteert nu voor een job als communicatieadviseur), geef dan ook een korte toelichting op je taken, net zoals je bij je werkervaring doet.

