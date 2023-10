Zeven tips voor startende freelancers

Wil je bijverdienen als freelancer? Of werk je in een sector waar als freelancer werken sowieso gangbaar is? Dan zit je misschien nog met enkele vragen over hoe dit best moet. Geen zorgen wij zetten de belangrijkste tips op een rijtje, aan de hand van informatie van carrièregids Indeed.

1 Bepaal je tarief

Je tarief bepalen kan lastig zijn, zeker wanneer je nog maar net begint. Je wil geen opdrachten mislopen, omdat je teveel vraagt. Tegelijkertijd is het ook niet de bedoeling dat je te weinig betaald krijgt voor het werk dat je levert.

Doe onderzoek naar wat gangbaar is in je vakgebied. Misschien is er wel een branchevereniging die informatie heeft over het gemiddelde tarief. Probeer ook te achterhalen welke tarieven je collega’s hanteren. Belangrijk is een tarief te rekenen dat realistisch is en waar je zelf van kan rondkomen.

2 Maak afspraken over betalingen

Er zijn meerdere manieren om voor je opdrachten betaald te krijgen. Zo kan je per uur worden betaald, een projectprijs afspreken of met abonnementen werken. Onderzoek wat gebruikelijk is binnen je branche. Je hoeft overigens niet voor één betalingswijze te kiezen. Het is natuurlijk ook mogelijk om per opdrachtgever te bepalen wat de beste manier is.

Maak daarnaast ook duidelijke afspraken over de betalingstermijn en vermeld die ook op de factuur. Niets is zo vervelend als moeten wachten op je geld voor je geleverde werk.

3 Houd een goede administratie bij

De boekhouding doen is voor veel freelancers niet het leukste onderdeel van hun zelfstandige bestaan. Toch hoort het erbij en is het verplicht. Is dat niet je sterkste kant, of wil je je liever focussen op je eigen specialiteit dan kan je de boekhouding ook uitbesteden aan een boekhouder.

4 Reserveer een deel van je inkomsten voor de belasting

Ook als freelancer zal je belasting moeten afdragen. Meestal gaat het dan om de omzetbelasting en de inkomstenbelasting. De omzetbelasting is een vast tarief dat je doorrekent aan je klanten en ze dus aan jou betalen. Je draagt dat vervolgens weer af aan de fiscus.

5 Zorg voor structuur en voldoende vrije tijd

Eigen baas zijn betekent dat je je eigen uren kan indelen. Je kan je werk dus plannen rondom een vrijwilligersbaan of de vrije middag van de kinderen. Probeer echter om structuur aan te brengen in je werktijden en je zoveel mogelijk aan dat schema te houden. Dat is fijn voor jezelf, maar ook je opdrachtgevers en directe omgeving weten dan waar ze aan toe zijn. Houd bij het maken van die planning rekening met voldoende vrije tijd, zodat er genoeg tijd is om te ontspannen.

6 Leg een buffer aan voor mindere tijden

Soms kunnen de zaken wat tegenzitten, doordat er even wat minder opdrachten zijn bijvoorbeeld. Maar ook wanneer je ziek bent en tijdens feest- en vakantiedagen komen er waarschijnlijk even wat minder inkomsten binnen. Om die periodes te overbruggen is het belangrijk een buffer op te bouwen. In het begin is het misschien lastig om hier geld voor opzij te zetten, maar zodra je winst begint te maken is het aan te raden een deel van je inkomsten hiervoor te reserveren.

7 Regel je pensioen

Hoewel je pensioen misschien ver weg klinkt, is het belangrijk nu al je financiën voor later op orde te brengen. Als freelancer ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor je pensioen. Je kunt kiezen voor een collectieve pensioenregeling, zoals de FOR (Fiscale Oudedagsreserve), maar je kunt ook zelf sparen voor je pensioen. Bij sommige beroepsgroepen ben je verplicht deel te nemen aan een beroeps- of bedrijfspensioenregeling.

