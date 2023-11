Aantal Brusselse fietsers stijgt met 7%

Het aantal fietsers in Brussel is met zeven procent gestegen. Dat meldt de Brusselse verkeersorganisatie Brussel Mobiliteit aan Belga. Vorig jaar steeg het aantal fietsers wel nog met 40 procent.

Op basis van de open data die ter beschikking worden gesteld door 18 Brusselse telpalen, bericht Brussels mediabedrijf Bruzz over een gigantisch aantal fietsers in Brussel. Vorige week vrijdag reed volgens Bruzz de tien miljoenste fietser of stepper voorbij één van deze telpalen.

Toch moeten deze absolute cijfers met een korrel zout genomen worden, zo stelt ook Brussel Mobiliteit. De open data die vergaard worden door de Brusselse telpalen, verspreid over het gehele Brusselse gewest, vormen een té optimistisch beeld over de stijging van het aantal Brusselse fietsers.

De cijfers dienen als benadering van het aantal Brusselse fietsers, maar schetsen een vertekend beeld. «We moeten deze open data enigszins relativeren», zo stelt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. «Tien miljoen fietsers, dat is geweldig nieuws. Maar als wij meer laadpalen plaatsen, worden er ook meer fietsers geteld.»

Het plaatsen van een telpaal op één drukke verkeersas kan het beeld volledig scheeftrekken. De cijfers moeten dus wel degelijk minder hoog ingeschat worden. Fietsers die meerdere malen op een dag langs dezelfde fietspaal passeren, wegen meer dan zij die niet of slecht éénmaal voorbij de telpaal trappen.

Uit de relatieve cijfers blijkt echter wel dat het aantal fietsers in Brussel nog steeds in de lift zit. Het aantal fietsers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt ook dit jaar met zeven procent. Dat is echter een heel pak minder dan vorig jaar, waar een stijging van veertig procent werd opgetekend.

«We kunnen enkel blij zijn, want dit toont aan dat onze inspanningen voor het plaatsen van meer en veiligere fietsinfrastructuur blijft lonen», stelt Paemen. «We moeten verdergaan op het ingeslagen pad.»

Ook Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is tevreden over het gestegen aantal Brusselaars op de fiets. «Verkeersveiligheid en degelijke fietspaden zijn essentieel om te zorgen voor een groeiend aantal fietsbewegingen. De spectaculaire stijging van het aantal fietsers sinds vier jaar kan je zeker linken aan de toegenomen infrastructuur», zo duidt de minister. «Een succesverhaal, maar het werk is nog niet gedaan. Wij zullen blijven investeren in veilige fietspaden.»