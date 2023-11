Agentschap Wegen en Verkeer strooit deze winterfietssnelwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal tijdens de wintermaanden twintig kilometer van de fietssnelwegen F72 en F5 tussen Heusden-Zolder en Genk sneeuwvrij en ijsvrij houden. Omdat het strooien van het tracé gecoördineerd moet worden door verschillende partijen, onderzoekt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) met een proefproject de voordelen en nadelen van het beheer door één partij. Dat proefproject is zondag voorgesteld in Heusden-Zolder in aanwezigheid van de minister.