AI. Piloten vinden Europese luchtvaart minder veilig: «Vielen in slaap achter de stuurknuppel»

De Europese luchtvaart is de afgelopen jaren onveiliger geworden. Dat concludeert het Nederlandse nieuwprogramma Zembla op basis van een onderzoek van de Zweedse Karolinska Universiteit dat het tv-programma in handen heeft. Piloten en cabinepersoneel werken soms door terwijl ze daar door ziekte of vermoeidheid eigenlijk niet toe in staat zijn. Dat zou een bedreiging zijn voor de vliegveiligheid.