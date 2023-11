Belgische voetgangers geven hun gemeente slecht rapport

Ruim zes op de tien Belgen (61 pct) verplaatsen zich elke dag te voet. De belangrijkste redenen om te stappen zijn boodschappen doen (72 pct), wandelen, sporten en vrije tijd (71 pct), naar school of werk gaan (60 pct) of om voor iemand anders te zorgen, zoals om kinderen naar school te brengen of een oudere te begeleiden (33 pct).