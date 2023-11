Berlijn plant hoogtechnologische magneetzweeftrein

Waar precies het testspoor zal komen is nog niet bekend. Ook wanneer met de bouw zou worden gestart is niet dudelijk.

Niet eerste magneetzweeftrein

Berlijners zijn niet onbekend met een magneetzweeftrein. Tussen 1984 en 1991 was er een korte magneetzweeftrein in West-Berlijn. Die M-Bahn begon al test en maakte ook even deel uit van het reguliere aanbod in, maar verdween na de Duitse eenmaking.