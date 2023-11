Nemen we binnenkort de trein tot in Slovakije? Plannen voor rechtstreekse verbinding met België

De Tsjechische spoorwegmaatschappij Leo Express heeft plannen om reizigers per trein te vervoeren vanuit België, door Duitsland en Tsjechië, tot in Slovakije. De hele rit zou zowat 19 uur duren en bijna vijftig stops tellen. Dat blijkt uit een melding van Leo Express bij de Belgische spoorregulator.

In de plannen die werden ingediend bij de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer, is er sprake van een dagelijkse verbinding in beide richtingen, die zou starten eind 2024 of in de lente van 2025.

De trein zou in België vertrekken van aan de kust, in Oostende, met ook haltes in Brugge, Gent, Brussel, Leuven en Luik. Via meer dan twintig stations in Duitsland, zoals Aken, Keulen, Dortmund, Hannover, Leipzig en Dresden, zou het vervolgens gaan richting Tsjechië, waar er meer dan tien haltes gepland zijn waaronder de hoofdstad Praag. In Slovakije zou de trein stoppen in Kuty en Malacky om te eindigen in de Slovaakse hoofdstad Bratislava.

Dagtrein

Het gaat om een dagtrein. In beide richtingen zou de trein iets na 6 uur ’s ochtends vertrekken, om na 1 uur ’s nachts op de eindbestemming aan te komen. De afstand tussen Oostende en Bratislava in vogelvlucht is meer dan 1.000 kilometer.

Een deel van de geplande verbinding van Leo Express, meer bepaald tussen Dresden en Praag, komt overeen met een stuk van de route die de nachttreinen van European Sleeper normaal binnen enkele maanden zullen afleggen. Die nachttreinen rijden nu nog van Brussel, via Amsterdam, naar Berlijn, maar ze zullen normaal vanaf eind maart 2024 doorrijden naar Dresden en Praag.

Lees ook Concurrentie voor Eurostar? Deze trein wil ook naar Londen en Parijs rijden