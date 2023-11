Concurrentie voor Eurostar? Deze trein wil ook naar Londen en Parijs rijden

Heurotrain, waar volgens gespecialiseerde media Nederlandse ondernemers achter zitten, meldde de verbindingen aan bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Vijftien treinen per dag Amsterdam - Londen

Concreet zou Heurotrain vanaf december 2027 willen starten op de route Amsterdam-Londen, dus door de Kanaaltunnel, met stops in onder meer Schiphol, Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Er zouden vijftien treinen rijden per dag, in beide richtingen.

Onlangs kondigde een andere operator, Evolyn, plannen aan om Eurostar te beconcurreren in de Kanaaltunnel vanaf 2025 met een route Parijs-Londen.

Zestien treinen per dag Amsterdam - Parijs

Heurotrain wil voorts ook treinen laten rijden tussen Amsterdam en Parijs, opnieuw met stops in Antwerpen en Brussel. Ook dat zou concurrentie zijn voor Eurostar (meer bepaald op het vroegere Thalys-netwerk, dat nu ook Eurostar is). Hier is sprake van zestien verbindingen per dag, waarvan er twee ’s ochtends zouden vertrekken vanuit Groningen en ook stoppen in Zwolle en Almere. ’s Avonds zouden er dan twee treinen uit Parijs na Amsterdam doorrijden tot Groningen.

Andere maatschappijen kondigden al plannen aan voor hogesnelheidstreinen op de lijn Amsterdam-Parijs, via België, zoals Qbuzz en Arriva. Deze laatste nam ook Groningen op in zijn aanmelding. Het is nog afwachten in hoeverre alle plannen de komende jaren ook gerealiseerd kunnen worden.