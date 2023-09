Brussel krijgt tweede nachttreinverbinding met Berlijn

De Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB lanceert in december een tweede nachttreinverbinding naar België: Berlijn-Brussel. Dat staat dinsdag in een persbericht van de maatschappij. Op die route gaat ÖBB concurreren met de Nederlands-Belgische spoorwegmaatschappij European Sleeper.

De ’Nightjet’ van ÖBB spoort al tussen de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en Brussel. In december zal er ook een nachtelijke verbinding opgestart worden tussen Brussel en de Duitse hoofdstad Berlijn. In een eerste fase zouden er drie treinen rijden per week, in de herfst van 2024 zouden beide verbindingen opgeschroefd worden naar dagelijks.

Richting Wenen en Berlijn

Volgens Back on Track Belgium, een actiegroep die zich inzet voor nachttreinen, zal de Nightjet naar Berlijn vanuit Brussel gekoppeld rijden met de trein naar Wenen en ontkoppeld worden in de Duitse stad Mannheim. Dat wordt bij ÖBB bevestigd. De Brussel-trein zal in Mannheim meer bepaald gecombineerd worden met een nachttrein van en naar de Franse hoofdstad Parijs. «Er zal een trein bestaande uit twee delen vertrekken in Wenen en een andere trein van twee delen in Berlijn. Die treinen komen samen in Mannheim, waar de twee delen met bestemming Brussel worden samengevoegd en de twee delen voor Parijs», aldus ÖBB-woordvoerder Bernhard Rieder. Hetzelfde gebeurt in omgekeerde richting. Passagiers moeten niet overstappen.

Eerste nachttrein

Er rijdt sinds eind mei al een nachttrein tussen Brussel en Berlijn, van de Nederlands-Belgische spoorwegmaatschappij European Sleeper. European Sleeper wil haar verbinding in de loop van 2024 verlengen naar de Oost-Duitse stad Dresden en naar Praag, de hoofdstad van Tsjechië. De nachttrein van European Sleeper rijdt drie keer per week, via Amsterdam. ÖBB wil vanuit Berlijn via Frankfurt en Keulen naar Brussel rijden.

Brusselse hub voor nachttreinen

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) reageert tevreden op de aankondiging van ÖBB. «De vraag is de laatste jaren echt geëxplodeerd en ik wil van Brussel dé hub voor nachttreinen maken», stelt hij. «België is het eerste Europese land dat de uitbaters van nachttreinen financieel steunt en ik wil mijn ministeriële collega’s in andere landen aanmoedigen hetzelfde te doen om voor een optimale internationale uitbating van de nachttreinen te zorgen.»

Voor het Belgische gedeelte van de Nightjet-ritten werkt ÖBB samen met de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Zij zorgt bijvoorbeeld voor een locomotief, treinbestuurders en treinbegeleiders, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. NMBS verzorgt ook mee de verkoop van tickets.

Lees ook TreinTramBus klaagt over aanhoudende onzekerheid over geschrapte bussen