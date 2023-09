TreinTramBus klaagt over aanhoudende onzekerheid over geschrapte bussen

Door een gebrek aan chauffeurs, bussen en technici schrapt De Lijn ritten in de regio’s Antwerpen, Gent, Dilbeek, Kempen, Kortrijk, Limburg en Mechelen. In heel Vlaanderen valt volgens De Lijn slechts 0,75 procent van het aantal ritten weg. Maar volgens TreinTramBus worden een aantal regio’’s, zoals Antwerpen en Mechelen, «veel harder getroffen».

Volgens Stefan Stynen bestuurslid van TreinTramBus worden in Mechelen de meeste ritten geschrapt. «Zo zullen er een kwart minder bussen naar AZ Sint-Maarten en naar de industriezones rijden. Dat is heel veel. Te veel», zegt Stynen. «In sommige gevallen lopen de wachttijden op tot anderhalf uur. Bovendien vallen er ook schoolritten weg, zoals de rit van 08.04 uur van Lier naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver Scholen op lijn 561. De Lijn houdt zich dus niet aan haar belofte dat ze daarin niet zou schrappen», klinkt het.

Slechte communicatie

De reizigersorganisatie is ook scherp voor de communicatie van De Lijn. Welke bus wel of niet rijdt, komen reizigers in principe alleen te weten via de app. Maar in Antwerpen vermeldt de app volgens TreinTramBus bijvoorbeeld niet bij alle afgeschafte ritten dat ze niet rijden.