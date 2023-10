Dit biermuseum verslaat de Eiffeltoren en wint 'beste toeristische attractie van Europa'

Niet de Eiffeltoren, het Colosseum of London Bridge is de beste toeristische attractie van Europa. Volgens the World Travel Awards is de place to be voor toeristen… een biermuseum.

Sinds 1993 worden ieder jaar de ‘World Travel Awards’ uitgereikt, awards voor de beste reisbestemmingen, toeristische attracties en meest verwelkomende steden. Daarbij is het altijd uitkijken naar de winnaar van de ‘beste toeristische attractie’ van Europa. En dit jaar is dat geen gebouw met een eeuwenlange geschiedenis. Haalde dus al niet de eerste plaats: de Sagrada Familia, Stonehenge, de Akropolis of de Big Ben.

Guinness wint van Big Ben

De verrassende winnaar is namelijk een biermuseum: The Guinness Storehouse in Dublin. Het is de tweede keer dat het Storehouse de gouden medaille binnenhaalt. In 2015 werd de toeristische attractie verkozen als beste van Europa, en jaar na jaar krijgt het biermuseum ook de prijs van beste toeristische attractie van Ierland.

Wat maakt het Guinness Storehouse nu zo bijzonder? Deze hommage aan het donkerbruine bier vindt plaats in een 19e-eeuwse brouwerij met maar liefst zeven verdiepingen. Binnenin staat je een immersieve ervaring te wachten, waar je alles bijleert over het brouwen, proeven én drinken van Guinness. Een verdiep is bijvoorbeeld gewijd aan vintage reclameborden voor het Ierse bier. Afsluiten doe je uiteraard met een versgetapte Guinness – die je ook zelf kan leren tappen in het museum – in de Gravity Bar op het bovenste verdiep. Daar krijg je een prachtig zicht op de stad aan de Liffey.

Kregen een eervolle vermelding

Batumi Boulevard, Georgië

Buckingham Palace, Engeland

Castle In Love with the Wind, Bulgarije

Dark Sky Alqueva, Portugal

EPIC The Irish Emigration Museum, Ierland

Game of Thrones Studio Tour, Noord-Ierland

Passadiços do Paiva, Portugal

Sagrada Família, Spanje

Serralves Foundation, Portugal

Akropolis, Griekenland

De Eiffeltoren, Frankrijk

Het Colosseum, Italië

Lees ook Ontdek Istanboel, de stad die alles heeft