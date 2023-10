Ontdek Istanboel, de stad die alles heeft

Op het kruispunt van continenten, tussen Europa en Azië, vind je Istanboel, een absolute must voor al wie tuk is op reizen, geschiedenis, majestueuze monumenten en heerlijk eten. De stad die ooit de naam Constantinopel droeg en in tweeën gesneden wordt door de Bosporus (een zeestraat) is het kosmopolitische oord bij uitstek. Door haar geschiedenis omvat ze een unieke mix van culturen, religies, nationaliteiten en historische achtergronden. Istanboel verrast voortdurend en barst van de fascinerende contrasten. Dit is dan ook een bestemming die je onder geen beding mag missen. Wat er allemaal te zien is en te beleven valt? Dit zijn alvast onze persoonlijke toppers van deze wonderlijke stad.

Het mooiste paleis: Topkapi

Topkapi, een museumpaleis, was de koninklijke residentie van het Ottomaanse Rijk tot de zetel verhuisde naar het Dolmabahçe-paleis. Het blijft een van de meest uitzonderlijke gebouwen ter wereld. Met zijn weelderige schilderijen, kostbare ornamenten, grandioze binnenplaatsen, magnifieke harem en verzamelingen zeldzame manuscripten heeft het alles in huis om de bezoeker te verbluffen. Elke liefhebber van cultuur en fraaie voorwerpen zal zich verliezen in zijn rijke geschiedenis. Topkapi huisvest bovendien de ‘Lepelmaker’, de op twee na grootste diamant ter wereld. Je kan er een blik werpen op het verleden van de Ottomaanse sultans en het luxueuze leven dat ze leidden. Een prachtige tijdreis die de prijs van zijn toegangsticket meer dan waard is. Het fraaiste panorama: de Galata-toren

De Galata-toren is met voorsprong de beste plek om Istanboel in al zijn uitgestrekte pracht te bewonderen. Met negen verdiepingen en een hoogte van meer dan 62 meter is dit het hoogste gebouw van de stad. De unieke constructie biedt een adembenemend vergezicht over het historische schiereiland, de Bosporus, de Gouden Hoorn (de riviermonding) en de verschillende bruggen van Istanboel. Je kan op verschillende verdiepingen rond de toren lopen om elk hoekje van de stad te zien. Een kleine tip: ga er tegen valavond naartoe, want het is een geweldige plek om bij zonsondergang de vergulde gebouwen te bewonderen. Hou er wel rekening mee dat het er vaak bijzonder druk is. De meest iconische monumenten: de Moskeeën

Istanboel bevat enkele van de mooiste moskeeën op aarde. De beroemdste is ongetwijfeld de Hagia Sophia (letterlijk: de Heilige Sophia). Het roze gebouw, ooit een basiliek voor de heilige in kwestie, is een juweel van Byzantijnse architectuur en staat midden in het historische centrum van de stad. Met zijn indrukwekkende fresco’s en lusters is dit een absolute must-see. Vlak ernaast bevindt zich de Sultan Ahmet-moskee, nog een aanrader. Dat imposante gebouw staat ook bekend als de Blauwe Moskee, vanwege het overwegend blauwe aardewerk dat de binnenmuren siert. Tot slot is er de Süleymaniye-moskee, gebouwd voor sultan Suleiman de Magnifieke. Van alle moskeeën biedt deze het mooiste uitzicht over de stad. Het gebouw ligt iets verder weg van het historische centrum en is een oase van rust, verloren in de tijd.

De meest verborgen plek: de Basilica Cisterne

In het Turks heet dit bouwwerk Yerebatan Sarnıcı, ‘de waterkelder onder de grond’. Het is één van de meest spectaculaire monumenten van Istanboel. De ondergrondse cisterne is een overblijfsel van het Byzantijnse Rijk en heeft de uitstraling van een begraven paleis. De ruimte werd gebouwd om het paleis van water te voorzien en bevond zich destijds onder een basiliek waarvan — je raadt het al — enkel de naam nog overblijft. De kelder is toegankelijk voor bezoekers en is een prima plek om wat verkoeling te zoeken in de hitte van de stad. Met zijn hoge stenen dwarsbalken, zijn doolhof van paden over het water en zijn spel van licht biedt hij een prachtig schouwspel aan iedereen die er zich waagt. Het is ook niet toevallig een grote favoriet bij Instagrammers. Het is dus zeker niet ongewoon om er bezoekers te zien die bezig zijn met een fotoshoot. Je bent gewaarschuwd. Het boeiendste museum: het Sakıp Sabancı Museum

Ooit was dit gebouw de woning van Sakip Sabanci, een rijke Turkse zakenman. Vandaag is het een kunstgalerij en een museum. Het huis kijkt uit over een tuin vol beeldhouwwerken en omvat meerdere kamers waar de geschiedenis van deze kunstliefhebber en van diens familie tentoongesteld is. Naast de permanente collectie oude en moderne Ottomaanse kunst organiseert het museum ook tijdelijke expo’s. Eén daarvan is een gigantische piramide van negen meter hoog, gecreëerd door de Amerikaanse conceptuele kunstenares Agnes Denes met meer dan 2.000 planten van 600 verschillende soorten. Het is een indrukwekkend en bijzonder origineel werk. Als je van kalligrafie, schilderkunst en geschiedenis houdt, moet je zeker een middag boeken in dit museum.

De meest typische markt: Gr and Bazaar

De Grand Bazaar van Istanboel is één van de grootste ter wereld. Hij ligt midden in het centrum van de stad, omvat niet minder dan 3.600 winkeltjes en krijgt elke dag 250.000 bezoekers over de vloer. De bazaar is opgedeeld in wijken waar je telkens bijvoorbeeld alle juweliers, textielverkopers of specerijenhandelaars samen vindt. De boetiekjes zijn echter niet de enige reden om hier naartoe te komen. Ook de architectuur loont de moeite. De Bazaar bestaat namelijk uit meer dan 60 straten en steegjes. Zijn muren en plafonds zijn versierd met kleurrijke fresco’s. De bogen, gewelven en koepels creëren een air van grandeur en ruimte. Met zijn fraaie koepels, felverlichte kraampjes en lekker kruidige geuren weet je niet wat je overkomt. Door de smalle straatjes van de Bazaar kuieren is een uitstekende manier om je onder te dompelen in de Turkse cultuur. Dit bezoek moet je absoluut op je agenda zetten.

De aangenaamste wandeling: de Oevers van de Bosporus

Voor een zalige wandeling in de zon kan je nergens beter zijn dan aan de oevers van de Bosporus. In de verte bewonder je de Hagia Sophia en de Sultan Ahmet-moskee. Je stapt langs yali, traditionele houten woningen die aan de waterkant zijn gebouwd. Je geniet van het zicht op de boten die de beide oevers van de stad met elkaar verbinden. Je kan ook oversteken langs één van de drie bruggen die over de Bosporus reiken. Wees niet verrast als je er vissers ontmoet die hengelen naar tassergal, zeebaars of boniet. Een gratis wandeling waar je hoe dan ook nog lang met warme gevoelens aan zal terugdenken.

De meest verrassende uitstap: de Prinseneilanden

Zin om even te ontsnappen aan de drukte en heisa van de stad? Op amper 1 uur van Istanboel vind je de Prinseneilanden, een onvervalst paradijs van rust. De archipel, die in de Zee van Marmara ligt, bestaat uit vier hoofdeilanden. Je kan ernaartoe per boot, zowel van de Europese als de Aziatische kant van de stad. Er zijn weinig toeristen of lokale bewoners en het is er bijzonder kalm. Daar is trouwens een goeie reden voor: gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten op het eiland. Auto’s of brommers kom je er dus niet tegen, enkel paardenkoetsen, fietsen en voetgangers. Op de Prinseneilanden kan je verschillende synagogen, kerken en moskeeën bezoeken, temidden een ontspannende groene omgeving. Een heerlijk dagje rustgevende afleiding.

De Tulpenstad

Je wist het waarschijnlijk niet, maar tulpen zijn helemaal niet afkomstig uit Nederland. De bloemen komen uit Istanboel! Het Ottomaanse Rijk kweekte ze lang voordat ze in de 16de eeuw geïntroduceerd werden in de Lage Landen. Meer nog: de tulp is de nationale bloem van Turkije. Sinds 2006 organiseert Istanboel trouwens een jaarlijks tulpenfestival. Voor die gelegenheid worden over de hele stad miljoenen tulpenbollen geplant. Enkele maanden later bloeien die tot groot genoegen van zowel de inwoners als de toeristen open tot zalig geurende bloemen. De parken, de pleinen, de lanen, zelfs de rotondes staan dan vol. Tulpen bloeien in de lente, vaak in april. Maar dat is geen exacte wetenschap, en het verschilt van jaar tot jaar. Je informeert je dus best goed als je niet te vroeg of te laat in Istanboel wil aankomen. Bloemenliefhebbers weten in elk geval waar naartoe!