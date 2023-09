Dit is de beste bestemming voor een lastminutevakantie in september

«Maak een lange wandeling langs het historische centrum van Dalt Vila, dat uitgeroepen is tot UNESCO Werelderfgoed. Slenter over het oude marktplein, en bezoek de beste stranden», raadt ze aan.

Andere opties

Een andere tip is Kroatië, dat eveneens barst van de kathedralen, oude stadjes, stranden en bossen. Ook Albanië is een topper in september: «Met stranden die kunnen wedijveren met die van hun buren aan de Middellandse Zee, en cultuur in overvloed, is het een plek om in de gaten te houden.»