Dit is het actieplan voor Brussel-Zuid: politiecommissariaat, noodtoiletten en alcoholverbod

Op 25 augustus gaven de federale en Brusselse regering het Nationaal Crisiscentrum de opdracht om alle diensten van de verschillende beleidsniveaus die betrokken zijn bij de veiligheid en opvangcapaciteit in he Zuidstation. Donderdag werden 22 concrete acties afgeklopt.

Alcoholverbod en noodtoiletten

De meest concrete maatregel is de installatie van een politiecommissariaat in of nabij het Zuidstation. Daarnaast wordt het aantal patrouilles opgedreven, komt er extra videobewaking in en om het station en zal er een alcoholverbod gelden.