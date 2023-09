Dit zijn de 9 beste fietsgemeenten van Vlaanderen

Met de jaarlijkse prijs voor de beste Fietsgemeente, willen de Vlaamse overheid en Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lokale besturen aansporen om te zorgen voor veiliger en vlotter fietsverkeer. Fietsers vullen online een enquête in over hun stad of gemeente. Van de driehonderd Vlaamse gemeenten, kregen er dit jaar 165 voldoende recensies om mee te dingen naar de titel. Hun ‘fietsrapport’ is gepubliceerd op www.fietsgemeente.be. De negen steden en gemeenten met de hoogste scores zijn genomineerd.