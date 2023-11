Een op de zes gehospitaliseerde verkeersslachtoffers draagt jarenlang de gevolgen: «Elk verkeersslachtoffer is er een te veel»

Die kost voor de maatschappij van verkeersongevallen wordt meestal uitgedrukt in doden en gewonden. Maar in de studie gebruikt Vias het DALY’s-concept (Disability-Adjusted Life Years). Die werkwijze berekent het totale aantal verloren levensjaren in goede gezondheid. Het gaat niet enkel over het aantal verloren levensjaren door overlijden. Verkeersslachtoffers lopen ook vaak verwondingen op waar ze levenslang de gevolgen van kunnen dragen. Zo leiden ruggengraatletsels gemiddeld tot de meest langdurige last, wat zich dus kan vertalen in verloren gezonde levensjaren.