Eén op de zes werknemers krijgt fietsvergoeding

Nooit waren er zoveel werknemers in ons land met een leasefiets van het werk. Momenteel heeft 1,62 procent van de werknemers zo’n fiets om naar het werk te trappen. Dat is een kwart meer in vergelijking met vorig jaar (1,29 pct). Ook het aantal fietsvergoedingen neemt toe: één op de zes werknemers krijgt een vergoeding van zijn werkgever om naar het werk te fietsen. Gemiddeld gaat het om zo’n 47 euro per maand. Dat meldt hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van 320.000 werknemers bij 37.000 werkgevers uit de private sector.