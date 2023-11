Geen zin om te bobben? Deze 10 kerstmarkten kan je met de trein bereiken

De kerstperiode nadert snel en het is bijna tijd om je kerstboom te versieren en je favoriete kerstliedjes te zingen. Maar ook om te slenteren over de kerstmarkten met een warme glühwein in de hand. Gelukkig hoef je daarvoor niet ver te reizen! Hier zijn de tien mooiste Belgische kerstmarkten die je met de trein kunt ontdekken.

Winterpret in Brussel

We starten in de hoofdstad met de beroemde Winterpret. Bewonder op de Grote Markt, van 24 november tot 31 december, de gigantische kerstboom, de levensgrote kerststal en de licht- en geluidsshow. Ga ook naar de Vismarkt voor het traditionele reuzenrad of naar De Brouckèreplein voor de schaatsbaan. Dit jaar zijn er ook nieuwe attracties: een curlingbaan en een après-ski dorp op het Muntplein, magische schommels op de Kunstberg, en een 'geheime tuin' georganiseerd door Le Grand Hospice met feeërieke lichtinstallaties. Kortom, er is voor ieder wat wils...

Meer info: Winterpret in Brussel

Kerst in Namen

Foto Unsplash

Wallonië doet zeker niet onder! Van 1 tot 31 december zal de stad Namen op het ritme van kerst vibreren. Geconcentreerd rond het Theaterplein, Engelplein en Wapenplein, biedt deze markt een wandeling langs versierde straten en chalets in het stadscentrum. Er is ook een overdekte ijsbaan van meer dan 300 m². De kleintjes kunnen op zaterdag 10 december en elke woensdagmiddag de Kerstman ontmoeten. Nieuw dit jaar: een rolschaatsbaan op het Engelplein.

Meer info: Namen

Kerstdorp in Luik

Vlak bij het station Luik-Saint-Lambert vind je de grootste en oudste kerstmarkt van België! Tussen 25 november en 30 december kun je sjezen van een gigantische rodelbaan op Saint-Lambert, genieten van het uitzicht vanop het traditionele reuzenrad en de talloze houten chalets bezoeken.

Meer info: Village de Noël

De Elzas in Bergen

Dit jaar zet Bergen de Elzas in de kijker met ‘Coeur en Neige 2023’. Tijdens deze nieuwe editie, van 2 tot 31 december, kun je genieten van de culinaire specialiteiten van deze regio, bekend om de kerstmarkt in Straatsburg, en de vele houten chalets en de enorme spar op de Grote Markt. Kinderen kunnen ook elke woensdagmiddag de Kerstman en Kerstvrouw ontmoeten. Nieuw dit jaar: het Kerstcircus op het Leopoldplein en de pop-up chalets van ambachtslieden op de Grote Markt.

Meer info: Mons Coeur en Neige

Louvain-la-Neige in Louvain-la-Neuve

Tussen 24 november en 20 december vindt de 28e editie van Louvain-la-Neige plaats. Voor deze gelegenheid worden de Grote Markt en het Universiteitsplein omgetoverd tot echte kerstdorpen. Dompel je onder in deze gezellige sfeer met het grote houtvuur, de besneeuwde kerstbomen en chalets van ambachtelijke makers. Een prachtige wandeling die begint zodra je uit de trein stapt.

Wintertijd in Leuven

En als je liever naar Vlaanderen verder ontdekt, biedt de stad Leuven tussen 7 en 21 december tal van winkeltjes in het stadscentrum, evenals een winterse tuin. De kleintjes kunnen genieten van de Winterkermis met zijn carrousel en schaatsbaan. Al deze activiteiten zijn te voet bereikbaar vanaf het station.

Meer info: Wintertijd in Leuven

Wintergloed in Brugge

Hoe kunnen we de prachtige stad Brugge niet noemen in deze lijst! Ga van 24 november tot 7 januari naar de Grote Markt en het Simon Stevinplein om ondergedompeld te worden in de kerstmagie. En mis het Lichtparcours niet, waarvan de tien lichtinstallaties verspreid zullen staan door het historische centrum.

Meer info: Wintergloed

Winter in Gent

Tussen 7 en 31 december zal ook de stad Gent in kerstsfeer gehuld zijn met 150 winkeltjes. Het Gravensteen verandert in een echt winterpaleis. In de Moderne Hal kunnen zowel jong als oud schaatsen op de grootste ijsbaan van het land.

Meer info: Winter in Gent

Winter in Antwerpen

Foto Unsplash

Tussen 8 december en 7 januari zal het stadscentrum van Antwerpen de kerstvieringen verwelkomen met een enorme kerststal bij de kathedraal, een schaatsbaan van 1.200 m², een 55 meter hoge reuzenrad en een speeltuin voor kinderen bij Bar Den.

Meer info: Winter in Antwerpen

Winterland in Hasselt

Tot slot nodigt Hasselt je uit in Lapland, tussen 17 november en 7 januari. Op het programma: kerstmarkt, groot reuzenrad, overdekte schaatsbaan en het Huis van de Kerstman speciaal voor kinderen, die allemaal een cadeau ontvangen.

Meer info: Winterland Hasselt

