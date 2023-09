Grote verandering voor rijbewijzen vanaf vandaag: «Het bespaart tijd!»

In het verleden kon je al een voorlopig rijbewijs van 18 maanden via de app aanvragen. Vanaf nu kan dat ook voor de types M12 en M36, dat wil zeggen voor een voorlopig rijbewijs dat respectievelijk 12 en 36 maanden geldig is. «Dit zal tijd en verplaatsingen besparen, aangezien aanvragers maar één keer naar de gemeente moeten gaan om hun rijbewijs te verkrijgen», zegt Charlotte Van den Branden, woordvoerder voor FOD Mobiliteit.

Op termijn zullen alle types rijbewijs aangevraagd kunnen worden via BelDrive. Vanaf dat moment kan iedere aspirant-bestuuder gebruik maken van de handige online app. Voorlopig gebruiken vooral Brusselaars en Vlamingen BelDrive: «Aanvragen via BelDrive gebeuren vooral in Vlaanderen en Brussel, met Antwerpen als absolute koploper, gevolgd door bepaalde Brusselse gemeenten zoals Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis.» In Wallonië werd de app tot nu toe minder gebruikt omdat het M18-rijbewijs daar minder populair is.