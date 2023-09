Op deze bestemmingen zijn hotels goedkoper dan Airbnb’s

Jaren geleden werd Airbnb geadverteerd als dé reisoptie voor lowbudgetvakanties. Vandaag biedt het reisplatform alles aan van kleine kamertjes op een appartement tot luxevilla’s met prijzen aan 1000 euro per nacht. En toch denken we vaak nog dat Airbnb de goedkoopste optie is. Deze lijst, samengesteld door Which?, bewijst dat hotels toch vaak goedkoper zijn.

Consumentenorganisatie Which? vergeleek duizenden hotels (tot en met vier sterren)met 300.000 gastenverblijven met één kamer op Airbnb en Vrbo, een bedrijf vergelijkbaar met Airbnb. Opvallend: ze ontdekten dat de gemiddelde prijs van een hotel bij 38 van de 50 bestemmingen lager was dan de kost van een verblijf met Airbnb en Vrbo. Gemiddeld zijn die verblijven 19% duurder dan hotelkamers. Een Airbnb-verblijf kost gemiddeld 140 euro per nacht, terwijl een hotelkamer 117 euro kostte.

Tot honderden euro’s besparen

Meer nog, op sommige bestemmingen, zoals Santorini, zijn hotels tot 90 euro goedkoper. Als je een week op vakantie gaat, kan een hotelkamer op die manier honderden euro’s goedkoper zijn. Onder meer Almancil (Portugal), Southwold (Verenigd Koninkrijk) en Amsterdam kon je het meest besparen door een hotel te kiezen in plaats van een Airbnb. In de Verenigde Staten vind je het grootste prijsverschil in San Francisco, waar een hotelkamer zo’n 60 euro per nacht kost, en privéverblijven 190 euro. Ook in de meeste Aziatische steden blijven hotels goedkoper.

Toch is een Airbnb of Vrbo-verblijf in sommige steden nog steeds de goedkoopste optie. Onder meer in de Franse steden Antibes, Biarritz, La Rochelle en Avignon doe je betere zaken met Airbnb. In Parijs en Bordeaux is een hotelkamer dan weer goedkoper.

