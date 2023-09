Antwerps koppel aangehouden voor «smokkel» nadat ze drie steentjes meenamen uit Turkije

Kim en Warre zitten sinds zaterdagavond vast in Turkije. Ze werden opgepakt op de luchthaven van Antalya. Dat gebeurde nadat luchthavenpersoneel hun vroeg of ze zout of mineralen hadden meegenomen. «Ik zei van niet, maar vertelde wel dat er een aantal stenen in onze koffer zaten. Die nemen we vaker mee als decoratie voor mijn aquarium», vertelt Warre aan VRT NWS. Meteen werden ze meegenomen naar een politiekantoor op de luchthaven, en niet veel later naar een politiebureau in de stad.