Lifehack! Zo vlieg je voor de helft van de prijs

Stel, je bent je volgende vakantie aan het plannen voor eind dit jaar of begin volgend jaar. Dan ben je vast op zoek naar de goedkoopste vluchten naar jouw droombestemming. Maar wist je dat er een manier is om je ticket tot wel de helft goedkoper te krijgen? Metro legt het uit!

Neem een vlucht met tussenstop

Wil je besparen op je vliegticket? Dan moet je een beetje slim zijn. De truc is simpel: kies een vlucht met een tussenstop, maar stap niet over naar de eindbestemming. Jouw eigenlijke bestemming is de tussenstop. Dus, als je naar Bangkok wilt, boek je een vlucht naar Jakarta met een tussenstop in Bangkok. Gek genoeg kan een langere vlucht met een tussenstop soms goedkoper zijn dan een directe, kortere vlucht! Deze truc staat bekend als 'skiplagging'.