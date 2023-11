Malta: deze 5 plekken moet je bezoeken

Heb je binnenkort vakantie, maar weet je nog niet waar je naartoe wilt? Malta is misschien een klein eiland, maar er is vanalles te zien!

Deze 5 plaatsen mag je zeker niet overslaan:

1. Valetta

Valetta is de historische hoofdstad van Malta en een plek die elke zichzelf respecterende reiziger moet bezoeken. De fraaie architectuur, de historische monumenten, de prachtige panorama’s van de omgeving en de zee, dit is een stad die je absoluut op je lijstje moet zetten.

2. Mdina

Foto Unsplash

Deze middeleeuwse stad, ook bekend als de ‘stille stad’, dankt haar faam onder andere door haar verschijning in de serie ‘Game of Thrones’. Ze druipt van de geschiedenis en de cultuur, en ze is een geweldige plaats om te voet te verkennen. Meer dan een halve dag heb je niet nodig om een heerlijke tijdreis te maken door de pittoreske straatjes.

3. De Blauwe Lagune

Foto Unsplash

Je vindt de lagune aan de rand van Comino, een klein buureilandje van Malta. Je moet ook een boot nemen om er te geraken. Het is echter geen toeval dat de lagune vaak bovenaan de lijst staat van dingen je gezien moet hebben, want je kan er zwemmen in onwaarschijnlijk turquoise water. Weet wel dat het er in de zomer bijzonder druk kan worden.

4. Gozo

Foto Unsplash

Ten noorden van Malta ligt Gozo, ook een eiland dat we met stip aanraden als je langer dan een paar dagen in de buurt bent. Het is rustiger en wilder maar ook een pak minder toeristisch. Als je van mooie landschappen en kristalhelder water houdt, zal Gozo je zeker niet teleurstellen.

5. Golden Bay

Op Malta zijn er veel plekken om te zonnebaden en te zwemmen. Onze tip is het strand Golden Bay, omdat de zonsondergangen er zo ongelooflijk mooi zijn.

