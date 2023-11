Malta, het regenboogparadijs: daarom is het eiland zo inclusief

Je verbindt de naam Malta ongetwijfeld met mooie stranden, kristalhelder water, boottochtjes naar de Blauwe Lagune en bars vol jonge vakantiegangers. Maar wist je dat de dwergstaat in de Middellandse Zee ook één van de vaandeldragers is wat LGBTQIA+ rechten betreft? Sinds 2016 staat Malta bovenaan de jaarlijkse ranglijst die de internationale ngo ILGA-Europe opstelt van de meest LGBTQIA+-vriendelijke landen in Europa. Waarom het dan wel zo geweldig is om op het eiland te verblijven als je de regenboogvlag genegen bent? We leggen het even uit.

In september vond de Europride plaats op Malta, en Metro ging een kijkje nemen!

Oorspronkelijk een conservatief land

Foto Europride

Malta is overwegend een katholiek land — 95% van de bevolking noemt zichzelf christen. En het eiland werd lang beschouwd als een conservatief bolwerk. De laatste jaren heeft Malta echter velen verrast door wetten in te voeren die de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap behartigen. Laten we eerst terugkeren naar het verleden. In 1973 werd homoseksualiteit officieel uit het Maltese strafrecht geschrapt. Toch veranderde het beleid pas echt in 2001, met de oprichting van de plaatselijke homorechtenbeweging. In 2004 nam het parlement er op verzoek van de Europese Unie maatregelen tegen de discriminatie van gay personen op de arbeidsmarkt. In hetzelfde jaar stapte de eerste Pride Parade rond op het eiland. In 2012 volgde een algemene antidiscriminatiewet, en twee jaar later konden koppels van hetzelfde geslacht een geregistreerd partnerschap aangaan. Sinds datzelfde jaar mogen same sex koppels ook zonder tegenwerking een kind adopteren, net zoals hetero-koppels. Daarnaast wijzigde het Maltese parlement de grondwet om komaf te maken met discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit, met name in de arbeidssector. Sinds 2017 mogen koppels van hetzelfde geslacht ook wettelijk trouwen. Daarmee werd Malta het 24ste land ter wereld dat het LGBT-huwelijk legaliseerde.

De creatie van het derde gender

Bovenop die wetgeving nam het parlement van Malta in 2015 ook nog eens één van de meest vooruitstrevende wetten op het vlak van genderidentiteit aan. De zogenaamde ‘Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act’ heeft als bedoeling de rechten van transgender en intersekse personen te beschermen. Door de creatie van een derde gender, X, geeft ze individuen het recht om zelf hun identiteit te bepalen. Het betekent dat Maltese burgers vrij hun gender mogen laten vastleggen (vrouwelijk, mannelijk of X), via een eenvoudige verklaring bij een notaris. Het is dus niet meer nodig om eerst een operatie, een psychologische evaluatie of zelfs een hormoontherapie te ondergaan om officieel van geslacht te veranderen. En dat is een primeur in Europa.

LGBT-vriendelijk toerisme

Eén ding zal je ongetwijfeld opvallen als je op reis gaat naar Malta, en dat is hoeveel regenboogvlaggen er overal op het eiland wapperen. Het is ook heel gewoon om op de verschillende stranden bordjes te zien met opschriften als «Hier kan iedereen van elkaar houden» of «Liefde kent geen gender». Malta heeft niet enkel magnifieke landschappen en een bruisend nachtleven in petto, het eiland wil ook een idyllische bestemming zijn voor iedereen die deel uitmaakt van de LGBTQIA+ gemeenschap. Je hoeft dus niet bang te zijn om hand in hand met je partner over straat te lopen. Er is zelfs een specifieke website die het ook niet-heteroseksuele toeristen zo gemakkelijk mogelijk wil maken, met artikels over de LGBT-vriendelijke hotels, bars, stranden en evenementen op het eiland. Je hebt het al begrepen: Malta doet er alles aan om ervoor te zorgen dat leden van de LGBTQIA+ gemeenschap zich veilig en op hun gemak voelen. Wat de lokale bevolking enkele decennia geleden nog aanstootgevend vond, is door de invoering van verschillende wetten al lang geen probleem meer. De jonge Maltezen geven trouwens blijk van een grote nieuwsgierigheid en openheid van geest. Een reden te meer om het toerisme te stimuleren.

Toch nog ruimte voor verbetering

Het mag duidelijk zijn: de bescherming van LGBTQIA+ rechten is meer dan vergevorderd op Malta. Toch kan het land op andere gebieden nog stappen zetten. Abortus is bijvoorbeeld wel nog steeds een heikel onderwerp. Tenzij het leven van de moeder in gevaar is of de foetus niet levensvatbaar blijkt te zijn, is het zelfs volstrekt verboden. Ook draagmoederschap voor niet-heteroseksuele koppels kan (nog) niet volgens de wet. Perfect kan je de situatie dus nog niet noemen, maar ze evolueert zeker in de goeie richting.

De Europride op Malta

Van 7 tot 17 september was Malta gastheer van Europride, een bijeenkomst van duizenden LGBTQIA+ activisten. Op het programma stonden lezingen, dragshows, party’s en een Pride Parade door de straten van Gozo. Het Europese evenement besloot niet toevallig om dit jaar neer te strijken op Malta. Het eiland heeft nu eenmaal alles in huis om diversiteit te vieren en de LGBTQIA+ gemeenschap in de kijker te plaatsen.

