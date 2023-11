Nemen we binnenkort de «skitrein» van Brussel naar de Alpen?

De uitbater van skistations als La Plagne, Les Arcs, Tignes, Val d’Isère en Méribel biedt al twee jaar «deur-tot-deur»-skivakanties aan vanuit Londen, waarin de treinreis naar Bourg-Saint-Maurice (vlakbij de Italiaanse grens) is inbegrepen, net als de transfer naar het skigebied, de overnachtingen, skipas en materiaal. Vanuit Parijs was er gedurende één jaar zo’n verbinding.

Tot twee keer per week

«We hebben kunnen bevestigen dat het een rendabele activiteit is», zegt Bryce Arnaud-Battandier, de directeur van de afdeling ’Distribution and Hospitality’ van Compagnie Des Alpes. De oproep is gericht naar «alle Europese spoorwegmaatschappijen die geïnteresseerd zijn om treinen ter beschikking te stellen waarmee reizigers vervoerd kunnen worden naar skistations in de Alpen», klinkt het nog. Volgens de oproep zouden er vanaf de winter 2024-2025 skitreinen ingelegd worden naar de Alpen vanuit Amsterdam, Brussel, Londen en Parijs. Het zou gaan om één of twee ritten per week, van midden december tot midden april.