Ongeval? Voortaan altijd drugstest

Wie een ongeval veroorzaakt, zal altijd worden onderworpen aan een checklist, waarmee kan worden geëvalueerd of de bestuurder mogelijk positief zal testen op drugs. Is dat het geval, dan wordt een speekseltest afgenomen. Indien ook die positief is, wordt er een speekselstaal naar het lab gestuurd. In het geval de betrokkene niet meer in staat is om een staal af te leveren, wordt er bloed afgenomen door een arts.

Ook voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) is rijden onder invloed van drugs of andere verdovende middelen per definitie onverantwoord: «Wie in een roes achter het stuur kruipt, is niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor anderen. Naast sensibilisering is ook handhaving een belangrijke schakel want drugs en rijden gaan nooit samen», reageert ze. «Het is goed dat er meer drugscontroles bij bestuurders zullen komen. Dit kan er toe bijdragen dat we rijden onder invloed verder een halt toeroepen.»