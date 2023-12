Ontdek hoe je oude Diesel binnenkort weer in lage-emissiezones mag rijden zonder boetes

In België zijn er momenteel drie lage-emissiezones: Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de stad Gent. Zoals de krant DH ons eraan herinnert: «In Brussel zijn alle dieselvoertuigen die niet voldoen aan de Euro 4-norm (of hoger) verboden, met kwartaalboetes van 350 euro als gevolg.» Vanaf 2025 worden zelfs enkel dieselvoertuigen die voldoen aan de Euro 6-norm (of hoger) toegelaten.

Wat als je voertuig niet voldoet aan de normen?

De retro-Wat?

«Retrofit was al mogelijk in België, maar zonder duidelijke wetgeving was het moeilijk om effectief wagens om te bouwen»,aldus Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit. Maar nu is het zover! Sinds 1 juni is deze 'transplantatie' vereenvoudigd in België. Volgens DH heeft de regering net de laatste maatregelen goedgekeerd die bedrijven in de sector nodig hebben om binnen een duidelijk kader te werken.