Rijden je oma en opa binnenkort ook rond op deelscooters?

De partij Groen wil het mogelijk maken om scooters en scootmobielen voor ouderente delen, naar analogie met deelfietsen of deelauto’s. Het idee is gelanceerd door Vlaams parlementslid Ann De Martelaer op het Martelarenplein in Leuven. «De levenskwaliteit van ouderen kan sterk verhoogd worden dankzij deelscooters», zegt De Martelaer.

Veel steden zetten de laatste jaren in op deelmobiliteit. Onder meer auto’s, fietsen of steps kunnen via diverse platformen tussen gebruikers gedeeld worden, zodat zij het bepaald vervoersmiddel niet zelf hoeven aan te kopen. «Maar voor ouderen is er nog niets», zegt het Groen-parlementslid. «Terwijl zij dankzij een scooter veel mobieler kunnen blijven: ze kunnen gemakkelijker vrienden bezoeken, boodschappen doen of de natuur intrekken. De aankoop van een scooter is echter vaak duur: door het te delen, kunnen kosten bespaard worden.»

In Nederland is het systeem al meer ingeburgerd, zegt Christophe D’hulst, business development manager van Sunrise Medical, het bedrijf dat instaat voor de deelscooters in ons buurland. «Er rijden 12.000 scootmobielen rond in Nederland. In België is dat veel beperkter. We willen de drempels ook hier zo laag mogelijk maken, zodat meer ouderen er van gebruik kunnen maken.»

Testritje met de scootmobiel

Op het Martelarenplein in Leuven konden geïnteresseerden woensdag een testritje maken met een scootmobiel. Hoe het systeem er in de toekomst concreet in Vlaanderen zou uitzien, moet nog worden uitgewerkt. Volgens De Martelaer heeft stad Hasselt alvast interesse getoond, en ook Leuven kijkt met «interesse en aandacht» naar het idee, zegt Leuven schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

De Martelaer plant nog dit jaar een voorstel van resolutie in te dienen in het Vlaams parlement, om te laten onderzoeken welke mogelijkheden er rond deelscootermobiliteit bestaan in Vlaanderen.

