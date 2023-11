Skiën doe je voortaan in... Türkiye

Kilometershoge bergen, dikke sneeuwtapijten, uitgestrekte skipistes die je langs dichte bossen en ijzige meren voeren, futuristische kabelliften en luxueuze hotels waar je zo in en uit skiet ... Je zou het misschien niet meteen verwachten, maar dat is wat Türkiye je elke winter voorschotelt.

Behalve exotische stranden en historische steden telt Türkiye namelijk heel wat imposante bergketens. Zowat twee derde van de totale oppervlakte van Türkiye is bergachtig. ’s Winters hop je er van het ene vooraanstaande skigebied naar het andere. Terwijl je tussendoor steden als Istanboel en natuurwonderen als Cappadocië bezoekt.

Rechtstreekse vluchten van Brussel naar Istanboel zorgen er bovendien voor dat je snel op de latten staat. Met voldoende sneeuw tussen half december en eind maart is dit het ideale alternatief voor de drukbezochte skigebieden in midden Europa.

Wellness in de buurt van Istanboel

Wie een uitstap naar Istanboel wil combineren met een stevige portie wintersport glijdt vlakbij Bursa langs de hellingen van Uludağ, de hoogste berg van West-Anatolië. Het skigebied telt dertien perfect onderhouden pistes die zo’n 1,75 tot 2,54 kilometer lang zijn. Je kunt er ook snowboarden, schaatsen en zelfs helikopterskiën. Ook Bursa is de moeite waard. Deze grote stad ligt bedekt met wellnesshotels en hamams. En je bewondert er talrijke Ottomaanse bouwwerken.

Het kleinere Kartepe ligt nóg dichter bij Istanboel. ’s Winters dikt het sneeuwtapijt hier tot 200 centimeter aan. Daarvan geniet je met volle teugen: de langste skipiste voert je maar liefst 3,5 kilometer door prachtige, wintergroene bossen.

Culinair skiën tussen Istanboel en Ankara

Wie vanuit Istanboel koers zet richting Ankara, botst onderweg op Bolu. Deze stad is een waar gastronomisch paradijs, dankzij de vele koksscholen die er gevestigd zijn. Aan de horizon van Bolu doemt het Köroğlu-gebergte op. Op zo’n 2.200 meter boven de zeespiegel tref je er het skiresort Kartalkaya aan. Dit sneeuwzekere oord telt maar liefst 38 skipistes en dankzij de twee sneeuwparken valt het ook in de smaak bij snowboarders. Tip: neem zeker je fototoestel mee, want in deze regio spot je idyllische bergmeren als Gölcük, Abant en Yedigöller.

Luxe bij het sprookjesachtige Cappadocië

De metershoge tufsteenkegels en geheimzinnige grotwoningen maken van Cappadocië één van de meest bijzondere Turkse landschappen. Dit stukje Unesco-werelderfgoed laat zich het best bewonderen vanuit een luchtballon. Wintersporters combineren deze uitstap met een verblijf op de bijna 4 kilometer hoge berg Erciyes. Verschillende luxueuze hotels bevinden zich langs de 41 pistes, waardoor je na het ontbijt meteen op de latten staat. Toch een skilift nodig? Dit gezinsvriendelijke resort pakt uit met ultramoderne liften die tot wel 26.750 mensen per uur transporteren.

Skiën in het donker in het oosten

Türkiye trekt niet alleen gezinnen met kinderen aan. De enorme bergketens in het oosten van het land lokken elk jaar talloze professionele skiërs. Zo glijd je in Palandöken over de twee langste skiroutes van het land. Het gebied ligt op zo’n 3,4 kilometer hoogte en pakt uit met enkele steile afdalingen. Al tref je er ook verschillende makkelijkere routes aan. Nog een pluspunt: ’s avonds gaat de verlichting aan, waardoor je zelfs na zonsondergang over de pistes zoeft.

Net als Palandöken staat ook Sarikamiş bekend om z’n uitstekende sneeuwkwaliteit. De pistes liggen meestal bedekt onder een flinke laag van zo’n 1,5 meter. En dan is er nog de fabelachtige omgeving … Dit skioord vleit zich namelijk langs het ijsmeer Çildir en ligt op een steenworp van de ruïnestad Ani.

Helikopterskiën bij de Zwarte Zee

Skiën aan de rand van de Zwarte Zee? Dat doe je dan weer in Ovit. Hier bedwing je de Kaçkar-bergen. Deze majestueuze pieken liggen zowat de helft van het jaar onder een dikke sneeuwlaag. Daardoor kun je er zelfs snowboarden en helikopterskiën. Houd onderweg vooral je ogen open. Want in dit 2,6 kilometer hoge gebergte leven heel wat wilde dieren.

Aan de Turkse Rivièra

De Turkse Rivièra staat dan wel bekend om z’n turquoise water en talrijke resorts, toch kun je er ook ’s winters terecht. Zo’n 50 kilometer buiten Antalya verken je het kleine skigebied Saklikent. Dit gezinsvriendelijke resort herbergt bovendien verschillende wandelroutes en knappe canyons. Ideaal voor wie graag eventjes het water induikt.

Verderop bedwing je de Davraz-berg. Die werpt z’n schaduw op de levendige stad Isparta. Dit gezellige skioord verwent je met nette pistes voor elk niveau. En met een geweldig uitzicht op het meer Eğirdir.

