Thalys verdwijnt en wordt onderdeel van Eurostar Group

Het nieuwe Eurostar-logo, een ster met een ‘e’ errond, prijkt al enkele maanden op de rode Thalys-treinen. Aan het uitzicht van de treinen en de dienstverlening aan boord wordt voor de rest niet geraakt. «Brussel vormt het centrum van de ster», aldus Gwendoline Cazenave, CEO van Eurostar Group, bij de voorstelling van het nieuwe logo begin dit jaar. Niet alleen is de hoofdzetel van de groep in de Belgische hoofdstad gevestigd, «Brussel vormt ook het centrum van ons netwerk, waar we op minder dan twee uur zijn van al onze bestemmingen».

Pandemie

De fusie tussen Eurostar en Thalys werd vier jaar geleden gelanceerd. Na een vertraging door de coronapandemie werden beide operatoren van hogesnelheidstreinen in mei vorig jaar onder één koepel gebracht, de in Brussel gevestigde Eurostar Group. Een meerderheid van de aandelen is in handen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. De Belgische maatschappij NMBS heeft een belang van 18,5 procent. De fusiegroep telt zowat 2.200 werknemers, heeft een vijftigtal treinstellen (26 van Thalys en 25 van Eurostar) en is actief in vijf landen (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk).