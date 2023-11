Val d’Arly: ga op skivakantie met respect voor de natuur

Zin in een ‘groenere’ skivakantie om volop te profiteren van de frisse lucht? Trek eens naar de bergen op een andere manier! Duurzame activiteiten, eco-verantwoorde accommodaties, lokale gastronomie... Metro neemt je mee naar Val d’Arly, een parel in de Franse Alpen, om de bergen te ontdekken in 'slow' modus.

Ben je gek op de bergen en wintersport, maar zijn de grote toeristische skioorden niks voor jou? Ga dan richting Val d’Arly! De zes dorpjes, genesteld tussen 520 en 2611 meter hoogte in het hart van Savoie Mont-Blanc, bieden een skivakantie op mensenmaat. Hierbij horen vier dorpen met skistations: Flumet, Notre Dame de Belle Combe, Crest-Voland (spreek uit als ‘Cré-Vo’) en La Giettaz (of ‘La Giet’ voor de kenners).

Val d’Arly gaat er prat op de authenticiteit van zijn dorpjes en de pracht van zijn natuur te behoduen, terwijl het toeristen een breed scala aan 'slow' activiteiten biedt. Ideaal om op te laden en in harmonie met de natuur te zijn.

Voor de glijliefhebbers: Val d’Arly heeft ook twee skigebieden (Espace Diamant en Portes du Mont-Blanc) met maar liefst 292 kilometer aan pistes! Vergeet ook niet de 110 km aan routes voor sneeuwschoenwandelen en skitoeren.

Hier zijn onze favoriete activiteiten en adressen om deze prachtige regio op een eco-verantwoorde manier te ontdekken.

Sneeuwschoenwandelen en mazotaperitief

Wandelen in de bergen bij zonsondergang en 's nachts door de bossen struinen is een ervaring die je niet mag missen. Zeker niet als de natuur bedekt is met een prachtig sneeuwtapijt! Met de natuurgidsen van het Montagne Bureau (Saint-Nicolas-la-Chapelle) trekken we onze sneeuwschoenen aan voor een smakelijke wandeling. Bestemming: een typisch Savoyaards mazot (chalet), waar we genieten van een 100% lokale Savoyaardse aperitief-diner. Na deze korte pauze bij het haardvuur dalen we in het donker af, slalommend tussen de bomen, terwijl de maan - en ook wel een hoofdlamp - ons pad verlicht.

Voor de sensatiezoekers

Als je van glijden en spanning houdt, zul je de moonbike geweldig vinden! Dit nieuwe, 100% elektrische voertuig ligt tussen een snowscoot en sneeuwscooter in. Je zoeft met gemak over de sneeuw! Dus, klaar voor een duik in de natuur om de mooiste bosroutes te verkennen?

De Coöperatie van Val d'Arly

Het bergleven volgt het ritme van de seizoenen, de natuur en het boerenleven. Om hier meer over te leren, stoppen we bij het museografische ruimte (ideaal voor kinderen) van de Coöperatie van Val d'Arly in Flumet. Je kan hier ook kaas en charcuterie proeven, begeleid door een glassje wijn. En dat slaan we nooit af!

Een besneeuwd klimpark

Je kent waarschijnlijk de typische hoogteparcours, maar heb je het ooit in de sneeuw geprobeerd? Ga naar Crest-Voland, waar het Accro Park het hele jaar door open is! Via ferrata, ziplijnen, Nepalese bruggen en andere elementen torenen uit boven de watervallen en besneeuwde bergen. En het is perfect geschikt voor families, want het kidsparcours is toegankelijk vanaf 4 jaar!

Terug in de tijd

Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in het dorp van Flumet? Bezoek de Moulin à Tienne voor een tour van het molenaarshuis (van ene Etienne, natuurlijk), gerestaureerd in zijn originele staat, maar ook het dorpsmuseum. Een uitje vol cultuur, erfgoed en geschiedenis, dankzij gepassioneerde vrijwilligers. Als bonus: de tour eindigt in een café met een proeverij van een 100% lokale houthakkerssoep, op de tonen van de dorpsaccordeonist.

Praktische informatie

Waar overnachten? In de ecogîte Le Toî du Monde (Flumet). Deze typische boerderij van Val d’Arly was ooit van ‘Mémé Olga’. Vandaag verwelkomt Florent ons. Hoewel hij volledig gerenoveerd is, heeft de boerderij haar authenticiteit behouden dankzij het gebruik van natuurlijke en lokale materialen. En als kers op de taart is het gebouw volledig koolstofneutraal en volledig zelfvoorzienend. Dat is de filosofie van Le Toî du Monde: genieten van het uitzonderlijke kader van Val d’Arly met een minimale impact op deze prachtige natuur.

Op de bovenverdieping vind je een restaurant dat 100% seizoens- en lokale gerechten aanbiedt. Superlokaal zelfs, want de meeste producten komen rechtstreeks uit de moestuin of van producenten binnen een straal van 10 km! Er is ook een wijnbar, een zonnig terras, een plek voor concerten... Kortom, een plek waar het goed leven en mooie herinneringen maken is.

Waar eten? Qua gastronomie gaat onze voorkeur uit naar ‘La Ferme de Victorine’ in Notre-Dame-de-Bellecombe. Je dineert er oog in oog met... de koeien van de boerderij! We onthouden ook de warme en vriendelijke ontvangst. Op het menu staan regionale specialiteiten en boerenmenu's, maar allemaal met een Victorine-twist. Om duimen en vingers bij af te likken!

Hoe er geraken? Om Val d’Alry te bereiken, neem je de TGV naar het station van Albertville. Vervolgens rijden er shuttles naar elk van de dorpen.