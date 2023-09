Vergunning voor tram tussen Brussels Airport en Brussel verleend

De vergunning voor de tram die Brussels Airport met Brussel zal verbinden, is verleend. Dat heeft Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag bekendgemaakt. De bouwwerken zullen volgens de huidige planning eind 2025 à begin 2026 kunnen starten.

De tramlijn takt aan op halte Eurocontrol van lijn 62 van de MIVB, en verbindt het NAVO-hoofdkwartier in Evere met de luchthaven in Zaventem. Met de nieuwe lijn zal een ritje van Brussel-Noord tot Zaventem zo’n 30 minuten duren, over een traject van 12 kilometer. Van die 12 kilometer liggen er al 8, de overige 4 moesten nog gebouwd worden.

Timing verschoven

De vergunning voor het stuk van het traject dat door Brussels grondgebied loopt, zo’n 400 meter, was al gegeven. Nu is ook de rest van het traject, dat door Vlaanderen gaat, vergund. «Het is te zot dat we nog steeds geen tramverbinding hebben tussen Brussel en de luchthaven van Zaventem», zegt minister Demir. «Daarom hakken we de knoop door om de ontbrekende schakels aan te leggen en eindelijk een vlotte verbinding te realiseren.»

Tegenover eerdere planningen is de huidige timing wat achteruitgeschoven. Eerdere timings mikten op begin 2024 als start voor de werken, maar dat zal wellicht pas eind 2025 of begin 2026 lukken. Nu de vergunningen in orde zijn, moet de aanbestedingsprocedure, om een aannemer te zoeken, starten. De werken zullen naar schatting vier jaar duren. De nieuwe tram zal dus tegen 2029 à 2030 klaar zijn, meldt De Werkvennootschap, dat het project coördineert.

«Mijlpaal»

«Dit is een belangrijke mijlpaal in een cruciaal dossier voor de interregionale mobiliteit van de regio Vlaams-Brabant en Brussel», vindt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant. «Niet alleen zal de luchthaventram een verschil uitmaken voor de tewerkstelling van en naar Brussels Airport, ook de bedrijventerreinen errond, zoals in Machelen en Zaventem, zullen gemakkelijker bereikbaar zijn.»

De tram heeft, volgens studies die De Werkvennootschap eerder liet uitvoeren, een potentieel van zo’n 10.000 reizigers per dag.