YES! Disneyland pakt uit met nieuwe attracties

Deze periode is Disneyland Parijs gehuld in de kerstsfeer en misschien ben je verleid om een uitstapje te maken met vrienden of familie? Dan hebben we goed nieuws! Vanaf 8 januari opent immers een nieuwe attractie in het pretpark.

De eerste nieuwe attractie is een nachtparade, Disney Dreams, die een 8-9 minuten durende show biedt met 500 drones, waarvan sommige voorzien zijn van pyrotechnische effecten. Deze show zal te zien zijn tot juli 2024. Over deze parade zegt regisseur Mabrouk Reguigui: «We hebben ons laten inspireren door de beroemde elektrische parade die tot 2003 werd opgevoerd. Ik herinner me dat ik die in 1992 heb gezien. Ik was toen bijna tien jaar oud. Ik had de ambitie om deze mythische parade terug te brengen.»