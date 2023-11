ZO ontdek je de verborgen camera’s in je AirBnb

Wist je dat AirBnb toelaat dat verhuurders camera’s plaatsen in hun verblijven? Voor je je zorgen maakt dat er op het toilet een camera is geïnstalleerd, verhuurders mogen enkel camera’s plaatsen in publieke en gemeenschappelijke ruimtes, zoals de woonkamer, de hal of woonkamer. Maar verhuurders moeten dit wel laten weten aan hun gasten, zodat zij daarmee akkoord kunnen gaan. Toch gebeurt dat niet altijd, en worden er zelfs camera’s geïnstalleerd in de slaapkamer en badkamer. Wat kan je daar nu aan doen?

Tips

1. De makkelijkste manier om verborgen camera’s te vinden is een ouderwetse ‘sweep’ van alle ruimtes. Doe alle lichten uit en beweeg de zaklamp van je telefoon door de kamer. Ga langzaam en let op een glinstering van licht als cameralenzen het licht van de zaklamp terugkaatsen, schrijft Metro UK.

2. Check objecten waar makkelijk een camera in verstopt kan worden, zoals wekkers, douchekoppen of rookmelders.

3. Vrees je dat een spiegel een doorkijkspiegel is? Check of de spiegel van de muur gehaald kan worden. Je kan ook de ‘vingernageltest’ toepassen, klinkt het bij Metro UK. Bij een normale spiegel kunnen je vingernagel en de reflectie ervan elkaar niet raken. Als dat wel kan, is het misschien een doorkijkspiegel. Of doe alle lichten uit en schijn met je zaklamp op de spiegel. Als je alleen de reflectie van het licht ziet, is het waarschijnlijk een normale spiegel. Bij een doorkijkspiegel zie je misschien het de ruimte erachter.

4. Ook als het volledig donker is, kunnen camera’s je op beeld vastleggen dankzij infrarood licht. Wil je erachter komen of er zo’n camera werd geïnstalleerd, gebruik dan een afstandsbediening en wijs ermee in de richting van de camera van je gsm. Check of je een klein paars/roze lichtje ziet. Nu weet je hoe zo’n infraroodcamera eruit ziet. Doe nu al je lichten uit en je kan opnieuw de kamers ‘sweepen’.

