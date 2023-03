De eerste Fifty Session van het jaar ‘Curated by Flavien Berger’

Op dinsdag 28 maart strijken de Fifty Sessions opnieuw neer in de C12 voor twee concerten van opkomende artiesten die alles in huis hebben om internationaal hun stempel te drukken. Dat is toch wat Five Oh, de organisatoren van het intussen befaamde evenement, ons beloven. Zij wisten in het verleden tenslotte al talenten als Angèle, Eddy De Pretto en Clara Luciani te strikken. Niet mis, geef toe. Redenen genoeg om ervan uit te gaan dat de namen die op het podium van de nieuwe Fifty Session verschijnen alle kans maken om tot de sterren van morgen te behoren.