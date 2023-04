Pukkelpop voegt Macklemore en vier andere namen toe aan line-up

Afgelopen maandag hintte Macklemore tijdens zijn concert in Vorst Nationaal al op een snel weerzien met zijn fans. Dat weerzien zal dus op zondag 20 augustus op de Main Stage in Kiewit plaatsvinden. Als muzikale duizendpoot scoorde deze Amerikaanse rapper wereldhits met ‘Thrift Shop’, ‘Glorious’ en ‘Can’t Hold Us’.

Naast Macklemore worden ook de Londense 29 jarige singer-songwriter Bakar en de Britse dj en producer Charlie Sparks toegevoegd. Zij voegen zich op de laatste festivaldag bij onder andere The Killers, Florence + The Machine, Bonobo, Girl in Red, Reinier Zonneveld (live), Zwangere Guy, ADF Family, Beartooth, Dylan en Giant Rooks.Tickets voor Pukkelpop 2023 zijn te koop via tickets.pukkelpop.be.