SPOT ON. Caspar Auwerkerken: «Ik hoop een eigen wereld te scheppen waarin enkel plaats is voor schoonheid»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Hasseltse singer-songwriter Caspar Auwerkerken.

Wie is Caspar Auwerkerken?

Als Caspar Auwerkerken muzikant en producer Orson Wouters (Aili, Transistorcake) ontmoet, wordt al snel duidelijk dat ze een match made in heaven zijn. Ze duiken de studio in en brengen in februari 2022 de single ‘Hyacinth’ uit. Caspars stem – die doet denken aan Thom Yorke, Tamino en The Bony King of Nowhere – is doorspekt met dromerige arrangementen en minimalistische soundscapes. In september 2022 werd Auwerkerken artist in residence bij zowel Muziekgieterij in Maastricht als Het Depot in Leuven.

Caspar Auwerkerken: «Ik maak ingetogen muziek, die zijn kracht vindt in breekbaarheid en die inspiratie haalt uit allerlei soorten van kunst (zoals literatuur en beeldende kunst), maar ook uit de natuur. Zo hoop ik een eigen wereld te scheppen waarin er enkel plaats is voor schoonheid.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Toen ik acht jaar was nam mijn moeder me voor het eerst mee naar Rock Werchter. Ik zag er Radiohead en Sigur Rós aan het werk. Vooral door die laatste was ik enorm geraakt, ik stond blijkbaar met open mond te kijken. Ik heb er voor het eerst de kracht van muziek gevoeld. Tijdens mijn puberteit ben ik zelf songs beginnen te schrijven. Ze kwamen spontaan, zonder dat ik daar echt controle over had. Het is iets wat ik moet doen om mijn leven zin te geven en mijn plek te vinden in de wereld.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Ik schrijf ingetogen, sobere songs maar probeer ze extra te laten ademen door rijke arrangementen en subtiele elektronica.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«The Bony King of Nowhere, Andy Shauf, Nick Drake, Aldous Harding, Leonard Cohen.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«‘Listen to the Hummingbird’ van Leonard Cohen.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Ik hoop ooit samen met mijn band op tournee te gaan door Europa. Het zou fantastisch zijn mocht mijn muziek mij op mooie plekken kunnen brengen.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Mijn manager David (Skytiger), de mensen bij V2 Records, mijn producer Orson Wouters en mijn bandmates Xavier De Clercq en Arno De Bock ben ik bijzonder dankbaar. Dat zo’n getalenteerde mensen mee willen bouwen aan mijn weg, vind ik een enorm cadeau.»

De debuut-EP van Caspar Auwerkerken, ‘Abloom’, is nu uit bij V2 Records. Auwerkerken stelt z’n EP voor op 24/09 op Whispering Leaves in Gent, op 26/09 in RITCS café in Brussel, op 14/10 in Café Café in Hasselt, op 25/10 als voorprogramma van Isbells in concertzaal Ha Concerts in Gent, op 10/11 in N9 in Eeklo als voorprogramma van Duke Garwood en op 21/11 in BarBroos in Gent.