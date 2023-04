SPOT ON. Pitou: «Mijn muziek is soms verdrietig, maar zonder zelfmedelijden. Ik wil mensen juist hoop geven»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de 29-jarige singer-songwriter Pitou, die haar debuut ‘Big Tear’ te water laat.

Wie is Pitou?

Pitou, voluit Pitou Nicolaes, is afkomstig uit Amsterdam en woont nu in België met haar vriend Tamino. Ze speelde deze zomer zowel op Rock Werchter als op Pukkelpop. «An artist that I'm mad about and I think is extraordinary (...) Gorgeous. Wonderful. Really really stunning», aldus zanger Guy Garvey van Elbow over Pitou op BBC Radio 6.

Pitou Nicolaes : «Mijn muziek voelt als een wereld waar je in kunt stappen, inclusief muziekvideo’s en artwork die die wereld versterken. De nummers gaan van heel intiem tot groots, met verrassende klanken en vocale harmonieën die inspiratie putten uit klassieke- en folkmuziek. Ze hebben vaak grote en soms verdrietige onderwerpen, maar zonder zelfmedelijden. Ik wil met mijn muziek juist mensen hoop en een gevoel van menselijkheid geven.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Ik begon als jong meisje als onderdeel van een klassiek koor. Daarmee zongen we in grote klassieke zalen. In mijn puberteit merkte ik dat ik nood had aan vrijheid en mijn muzikale grenzen wilde verleggen. Nu maak ik popmuziek waar mijn klassieke achtergrond in te horen is, maar waarin ik ook mijn eigen wereld kan creëren.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Naast een unieke sound, met klassieke en meerstemmige elementen, haal ik er heel veel plezier uit om een hele wereld rond mijn muziek te scheppen. Ik ontwerp mijn artwork zelf, creëer de concepten voor mijn muziekvideo’s en maak custom merchandise.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Aldous Harding, Kate Bush, Mitski, Joni Mitchell en PJ Harvey.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«‘Clair de Lune’ van Debussy is een melodie die mij, al heb ik hem al duizenden keren gehoord, nog altijd diep weet te raken. Het zou me niks verbazen als dat de soundtrack van de hemel blijkt te zijn, en anders zou ik ze aanvragen.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Grote dank aan mijn band, Mischa, Lieke, Jasja en Marc voor het delen van hun muzikaliteit op het album. En mijn team, Hanne, Katrijn, V2, Pien en Skully, voor hetgeloof inmijn muziek en met veel geduld en liefde te bouwen aan dit avontuur.»

‘Big Tear’ is nu uit bij V2 Records. Pitou stelt haar debuutplaat voor op 28 april in de Botanique in Brussel en op 5 mei in Trix in Antwerpen.