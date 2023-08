SPOT ON. ECHT!: «Op een dag 30 jaar ECHT! vieren zou ongelooflijk zijn»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan het Brusselse viertal ECHT!.

Wie zijn ECHT! ?

Echt betekent ‘waar’ in het Brussels. De naam is een directe verwijzing naar het feit dat hun geluidsoverdracht ‘echt’ is, uitgevoerd met conventionele muziekinstrumenten in tegenstelling tot computermuziek. De bandnaam heeft ook te maken met het feit dat geen van de bandleden oorspronkelijk uit Brussel komt: bassist Federico Pecoraro komt uit Italië, toetsenist Dorian Dumont uit Frankrijk en drummer Martin Méreau en gitarist Florent Jeunieaux zijn allebei afkomstig van de regio Bergen, in België.

Dorian Dumont: «We zijn een instrumentale band die muziek maakt geïnspireerd door dj-sets en stijlen als bass, hiphop, elektronica, footwork, jazz en trap.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«De meesten van ons kenden elkaar uit de Brusselse jazzscene, maar we hebben elkaar echt ontmoet tijdens Jams groove in de Bonnefooi, een bar in het centrum van Brussel. Daar ontdekten we onze gedeelde liefde voor elektronische muziek en hiphop, en daar werd dit gezamenlijke project geboren. We wilden iets doen dat mensen in beweging bracht. We begonnen met covers, en met de steun die we kregen werden we geleidelijk ambitieuzer en begonnen we de concepten van de tracks die we leuk vonden te exporteren naar onze eigen composities.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Door de aandacht voor detail en de nauwgezetheid waarmee we aan onze effecten en ideeën werken; iets wat ik persoonlijk nog niet vaak heb meegemaakt bij andere projecten.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«J Dilla, Aphex Twin, Nerve en Ivy Lab.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«Dat ECHT! niet in de plooien van de tijd verdwijnt, maar een lang leven beschoren is. En dat de band mag blijven groeien. We kijken ernaar uit om nog vele jaren samen muzikale concepten te verkennen. Op een dag 30 jaar ECHT! vieren zou ongelooflijk zijn.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«VOLTA, voor het creëren van de perfecte werk- en ontmoetingsruimte voor muzikanten. Rowan Van Hoef, onze geluidstechnicus die ons altijd motiveert om verder te gaan in onze muziek. Cédric Leboutte, onze lichttechnicus die ons concept zo goed vat. Onze managers en onze belangrijkste boekers Busker Agency en EBB Music, evenals iedereen die ons steunt: heel waardevol voor een band die zo veeleisend is als wij.»

‘Sink-Along’ is nu uit bij Sdban Records. ECHT! stelt z’n nieuwe plaat voor op 20/11 in het Wintercircus in Gent, op 22/11 in Wilde Westen in Kortrijk, op 23/11 in Trix in Antwerpen, op 24/11 in Eden in Charleroi en op 25/11 in Le Delta in Namen.