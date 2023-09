Aanhouding van acteur R.D.B.(34) in zaak-Pichal verlengd

De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag de aanhouding van acteur R.D.B. (34) met een maand verlengd. Dat werd vernomen bij het parket van Antwerpen. Hij werd als eerste aangehouden in het zedenonderzoek dat later ook radiopresentator Sven Pichal (44) en nog drie andere mannen in beeld bracht. Zijn advocate Issabel De Fré wilde na afloop geen commentaar geven.