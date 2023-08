Sven Pichal vrijgelaten onder voorwaarden

Vandaag verscheen Sven Pichal voor de raadkamer in Antwerpen. De 44-jarige radiomaker en ex-VRT-presentator wordt verdacht van bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik en zit sinds vrijdag in de gevangenis.

24 uur wachten

De raadkamer heeft zonet beslist om Pichal vrij te laten met een enkelband. Het parket kan echter nog in beroep gaan tegen die beslissing, al moet dat binnen de 24 uur gebeuren. In afwachting van dat verdict blijft Pichal in de cel. Mocht het parket in beroep gaan, dan zal die zaak binnen twee weken behandeld worden in de kamer van inbeschuldigingstelling.