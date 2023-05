Adidas hint op verkoop berg Yeezy-materiaal

Om een 391 kilogram zware vrouw vanuit haar woning naar een ziekenhuis over te brengen, zijn woensdag in Stenay, in het noorden van Frankrijk nabij de grens met België, 40 brandweerlui en 10 politiemensen ingezet. Muren van het huis moesten gesloopt worden om de vrouw naar buiten te krijgen en over te brengen naar een ziekenhuis in Nancy, zo bericht de zender France 3.