Amerikaans leger beschuldigt soldaat van desertie na vlucht naar Noord-Korea

Voor de desertie an sich riskeert de 23-jarige King een gevangenisstraf van drie jaar. Maar het Amerikaanse leger diende in totaal acht klachten in tegen hem, waaronder agressie tegen andere soldaten en het bezit van beelden van kindermisbruik. Hij wordt ook beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen en illegaal bezit van alcohol.

Toeristen

Travis King was als militair gestationeerd in Zuid-Korea, toen hij er na een dronken vechtpartij in de gevangenis belandde. In juli had hij op een vliegtuig moeten stappen richting de Amerikaanse staat Texas, waar zijn ontslag dreigde. Maar King ontsnapte op de luchthaven en glipte met een groep toeristen mee de grens naar Noord-Korea over. Daar werd hij opgepakt door de autoriteiten.