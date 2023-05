Australiër vrijgelaten naontvoering zeven jaar geledenin Burkina Faso

«Dokter Kenneth Elliott is veilig en wel en is herenigd met zijn vrouw Jocelyn en hun kinderen», aldus het persbericht nog.

Kenneth en Jocelyn Elliott werden in 2016 in Burkina Faso ontvoerd door een militantengroep die vermoedelijk gelinkt is aan al-Qaida. Ze woonden toen al meer dan 40 jaar in het West-Afrikaanse land en hielden er een ziekenhuis open. Jocelyn Elliott werd een jaar later vrijgelaten.