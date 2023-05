WOW. Het hallucinante prijskaartje van staatsbegrafenis Queen Elizabeth is bekend

«De prioriteit van de regering was om de evenementen vlot en met de gepaste waardigheid te laten verlopen, terwijl op elk moment de veiligheid van het publiek gegarandeerd kon worden», stelt onderminister voor Begroting John Glen in een schriftelijke verklaring aan het parlement. Nog grote kostenposten zaten bij het ministerie van Cultuur en Media (ruim 57 miljoen pond) en de Schotse regering (meer dan 18 miljoen pond).

Hoeveel kostte kroning van koning Charles?

De Queen overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd in het Schotse kasteel Balmoral. Haar kist was nadien enkele dagen opgebaard in Westminster Hall, in het Britse parlement. Talloze mensen schoven aan, vaak urenlang, om een laatste eerbetoon te geven aan de overleden vorstin. Op 19 september vond de staatsbegrafenis plaats, waarna Elizabeth II werd begraven in Windsor Castle.