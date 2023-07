Bart De Wever waarschuwt: «Volgend jaar systeemverandering of faillissement»

Als er na de verkiezingen in juni 2024 geen «systeemverandering» komt, steven het land af op een «faillissement». «Het is dat of de welvaart verliezen. We moeten weg van de Vivaldi-Titanic naar Vlaanderen en welvaart», zo zei N-VA-voorzitter Bart De Wever voor aanvang van de 11 juli-viering in het Brusselse stadhuis. De coalitiepartners in de Vlaamse regering, Open Vld en cd&v, pleiten ook voor een volgende stap in de staatshervorming, maar zijn voorzichtiger dan N-VA.