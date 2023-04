Belgen werden in jaar tijd 95 miljard euro armer

Beurskoersdaalt

610.000 inwoners hebben geen geld voor meubels

Statistiek Vlaanderen nam de ernstige materiële en sociale deprivatie onder de loep. Daarbij gaat het om personen die een aantal basisitems en sociale activiteiten moeten missen vanwege financiële redenen, of 3,2% van de inwoners in het Vlaams gewest. Dat komt overeen met zo’n 210.000 personen. De cijfers werden berekend op basis van een enquête van de Europese Unie.

In 2022 konden 610.000 inwoners in Vlaanderen geen versleten meubels vervangen, 430.000 konden niet regelmatig deelnemen aan sport, film of concerten, en 380.000 slaagden er niet in maandelijks iets te gaan eten of drinken met vrienden of familie.